La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hace un llamado a la población a reforzar las medidas sanitarias preventivas ante el incremento de contagios por COVID-19 que se han presentado en la entidad.

La titular de la SSM, Diana Carpio Ríos expresó su preocupación por el incremento de contagios, así como el número de defunciones, “es importante que los michoacanos sepan que estamos cerrando el mes de junio con 66 defunciones y en estos días que van de julio ya hay 4 defunciones registradas”.

El monitoreo del comportamiento de la enfermedad en la entidad contempla el número de personas hospitalizadas, que también presenta un incremento considerable, la semana anterior se registraban 44 y este lunes inicia con 67.

“Esto significa 23 nuevas personas hospitalizadas, y alrededor de cada hospitalizado hay un gran número de contagiados, de estos hospitalizados 17 personas están entubadas y graves”, precisó Carpio Ríos.

La SSM también monitorea a las personas vacunadas, y hasta el momento en la entidad se tienen 18 casos positivos de personas que habían recibido el biológico, de las cuales cuatro fallecieron.

“Esto confirma lo que siempre hemos dicho, que la vacuna no es 100 por ciento segura, no hay una sola vacuna que nos garantice que no nos vamos a volver a enfermar”, señaló.

Por último, la secretaria de Salud invita a las y los michoacanos a seguir usando el cubrebocas, que guarden su distancia y que no vayan a lugares de riesgo, ya que hay circulación de las variantes de la enfermedad en el estado.