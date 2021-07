Por el bien de Michoacán, la elección de gobernador se tiene que repetir, eso es lo que plantea el Equipo por Michoacán en los tribunales, aseveró Carlos Herrera Tello.

“El TEEM (Tribunal Electoral del Estado de Michoacán) me decía que no han empezado a revisar el juicio madre, pues el Equipo por Michoacan presentó 25 juicios, 24 Distritales y un juicio madre de inconformidad. Que Morena Michoacán no coma ansias. Las cosas aún no están dichas”.

En rueda de prensa matutina, el zitacuarense aclaró que el proceso electoral para la gubernatura aún no termina, ya que los magistrados locales tienen 48 días para emitir la sentencia estatal y posteriormente, la revisión estará a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.

“Los magistrados tienen la gran oportunidad de hacerle justicia a la gente que cree en la democracia para que no se desanimen. Debe quedar claro qué pasó en esta elección y los responsables de aclararlo son los magistrados del Tribunal Electoral, Estatal y Federal, sentenció.

Puntualizó que los magistrados habrán de dirimir cuatro grandes inconsistencias que se encontraron.

“Impugnamos por cuatro condicionantes que nuestros paisanos nos hicieron. En una región especifica existieron casillas con votaciones en ceros para el Equipo por Michoacán”.

Y continuó: “Ocurrió una votación atípica, porque en el estado tenemos una votación promedio de 47 por ciento y en Tierra Caliente cerca el 80 por ciento y un municipio en particular que alcanzó el 100 por ciento de votación y en esas casillas el Equipo por Michoacán no logró un solo voto”.

También señaló que se impugnó la violación a la veda electoral, aunado a que Morena Michoacán utilizó los programas de Bienestar para obligar a los michoacanos a hacer el 1 en 10, es decir, exigirles que llevaran a diez personas a votar, de lo contrario perderían los apoyos sociales.

“A todas estas inconsistencias se suma la de los votos nulos, que son mucho mayores entre la diferencia entre el lugar uno y dos”.

Admitió que no le corresponde al Equipo por Michoacán decir quién ganó la elección, sino a los magistrados del Tribunal Electoral y a los representantes de la Fiscalía.

Finalmente, Herrera aseguró que continuará con la ruta jurídica porque cree en las instituciones y porque los tribunales tienen los elementos claves y determinantes para transparentar la elección.