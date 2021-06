Tras el comunicado que entregó Alfonso Martínez Alcázar al Ayuntamiento para comenzar el proceso de entrega-recepción de la administración, el Contralor Municipal Norberto Bedolla respondió en negativa esta solicitud por lo que detuvo el proceso, así lo dio a conocer la Secretaria del Ayuntamiento, Mónica Ayala.

Refirió que el Contralor hizo algunas observaciones al equipo que representa a Martínez Alcázar dado que 5 de las 12 personas que integran este equipo tienen algún procedimiento administrativo en curso que no ha sido resuelto.

La funcionaria precisó que no se trata en específico de demandas o denuncias ante la FGE, en algunos casos son simples procedimientos administrativos que no han sido aclarados, sobre la actuación de sus funciones en administraciones pasadas.

“Estas observaciones los impide legalmente para formar parte de una entrega-recepción, por lo que deberán ser sustituidos”, añadió.

La funcionaria afirmó que Alfonso Martínez ya fue notificado de dicha situación y se espera modifique su equipo de recepción, tal como lo solicita el Contralor, ya que por su “tache procesal” están impedidos legalmente.

Puntualizó además que buscan que esta entrega-recepción esté completamente apegada a derecho, ante lo cual y dado que hay una impugnación en la elección aún no se puede iniciar tal proceso.

“Este es otro de los motivos por los cuales se detuvo la entrega-recepción, aún no hay declaratorio firme sobre el ganador, dado que hay una impugnación en Tribunales, así que hasta que no esté todo legalmente establecido no podemos iniciar”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que el equipo de entrega y las actividades que a ellos refieren en cuanto a este proceso va avanzando puntualmente.