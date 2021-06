El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo llegó esta mañana a Palacio Nacional para esperar una audiencia con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para presentarle las pruebas que sustentan sus dichos en torno a que Morena se convirtió en el instrumento del narco para imponer a Alfredo Ramírez Bedolla como ganador de la elección del pasado 6 de junio.

En entrevista reveló que se mantendría por algún tiempo sobre la calle Moneda, frente a la puerta de Palacio Nacional para esperar ser atendido por el Presidente de México, quien por cierto en su encuentro de todas las mañanas con los medios de comunicación ya reaccionó al respecto y dijo que no atenderá al mandatario michoacano.

Todos sabemos que compartir esta información abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia. Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 29, 2021

No, porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el Tribunal Electoral, y si se trata de una acusación sobre un ilícito pues hay que acudir a la Fiscalía, entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera

Por su parte Aureoles Conejo aseguró que si no le da la audiencia por la mañana, buscará darle a López Obrador la información que trae en algún lugar a donde vaya luego de su conferencia mañanera o bien, en alguna de sus giras para que le reciba en mano estos documentos.

Sobre el contenido de las pruebas el gobernador de Michoacán prefirió no hablar ya que aseguró pone en peligro la vida de las personas que se atrevieron a denunciar.

Silvano Aureoles Conejo dijo que si es necesario también solicitará audiencia con el Presidente cómo está en su derecho cualquier ciudadano, independientemente de su condición como gobernador.