Después de que se detectaran una serie de irregularidades en el proceso electoral 2021 para la Alcaldía de Morelia, el Diputado Federal Iván Pérez Negrón, quien fuese postulado como candidato a la presidencia municipal de la capital michoacana por la coalición MORENA – PT, da puntual seguimiento a la impugnación presentada ante el tribunal electoral para hacer valer la voluntad de las y los morelianos.

Iván Pérez Negrón dijo que, el PRD a nivel nacional está desfigurado, y a nivel estatal pareciera que está a un suspiro de desaparecer y las declaraciones de algunos actores, como el actual Gobernador de Michoacán que, han hecho una serie de afirmaciones sin ningún sustento, son prueba de la desesperación que tienen esos personajes por mantener sus privilegios.

Para hacer acusaciones así de graves, hay que tener evidencias y presentar pruebas; cuando nosotros afirmamos que durante la campaña y la elección, había claras irregularidades en el proceso para la alcaldía de Morelia, es porque contamos con las pruebas necesarias que lo sustentan y las presentamos ante las instancias correspondientes.

“En un país democrático con estado de derecho, la gente, ni siquiera un Gobernador, puede andar diciendo cosas en los medios de comunicación, sin presentar pruebas contundentes y acudir a las instancias competentes”, aseguró el legislador federal de MORENA.

Recordemos que en el caso de la elección para Presidente Municipal de Morelia, algunas de las violaciones al proceso de campaña, la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, fueron la detección de gastos excesivos durante la campaña del PAN-PRD y su candidato Alfonso Martínez Alcázar, acusado de corrupción y desvío de recursos durante su administración municipal 2015-2018; no llegaron a la junta distrital 242 actas el domingo 6 de junio, que representa el 23% de las casillas y las cuales misteriosamente aparecieron el miércoles siguiente a la elección, por lo que no fueron contabilizadas dentro del cómputo del prep y hasta la fecha no se han entregado copias de esas actas a la representación de MORENA; de 1050 paquetes se lograron abrir 501, y hubo total oposición de los funcionarios del IEM a seguir abriendo paquetes aún y cuando la mayoría de los paquetes tenían incidencias; de los temas delicados, destacan 241 actas, donde no coinciden número de votantes con votos emitidos, “embarazo de urnas”; en 171 casillas, los votos nulos fueron superiores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar; una consejera del consejo distrital del distrito 16, instruyó que no se contaran las boletas inhabilitadas y estas a su vez no fueron inutilizadas ni canceladas, entre muchas otras irregularidades y alteraciones.

Los órganos electorales deben velar y hacer valer de manera transparente e imparcial sí o sí la voluntad de las y los morelianos; sin embargo al detectarse toda esta serie de irregularidades durante el proceso electoral 2021 y durante el computo, pareciera ser que el IEM fue omiso o le falto capacidad para lograr que la ciudadanía quede plenamente conforme con los resultados.

Además añadió que para promover la transparencia y que haya certeza jurídica de los resultados, se presentaron los recursos conducentes ante los tribunales competentes con todas las pruebas con las que contaban.

Finalmente el legislador federal dijo que, el proceso judicial sigue su curso y que confían en que al final, serán los tribunales electorales los que determinarán lo que conforme a derecho proceda.