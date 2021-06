A pesar de sus diferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la próxima semana se reunirá con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el bien de la población de ese estado.

En su conferencia mañanera, el mandatario recordó que pretende celebrar encuentros con todos los gobernadores, tanto los recién electos como los que todavía continúa su periodo.

“Ya tuve una reunión con los 11 de la alianza, faltan cuatro, al de Nuevo León lo voy a recibir la semana próxima para conversar con él sobre sus planes y cómo ayudamos al pueblo. No nos podemos pelear cuando se es autoridad para no perjudicar a la gente”. dijo.

López Obrador apuntó que si las autoridades se encuentran enfrentadas o peleadas todo el tiempo puede perjudicar a la ciudadanía, por lo que ambos deben de trabajar juntos en beneficio para el pueblo, “es lo que debe importarnos siempre, vamos a procurar llevar buenas relaciones con todos”, sostuvo.

“Cuando no hay diferencias hay que preocuparnos, porque si no hay diferencias es que no hay libertades, y ya sería dictadura. La democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, es la no censura”, recalcó.