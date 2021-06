El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra del grupo de autodefensa que crearon varios agricultores aguacateros de Michoacán para defenderse del c. Aseguró que no resuelven nada y que incluso podrían usarse para encubrir a delincuentes.

“Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, no deben existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados”, dijo.

En su conferencia mañanera, el mandatario reiteró que el Estado está obligado a garantizar la seguridad para la ciudadanía, y señaló que se están haciendo esfuerzos para proteger a la población.

Pidió a este grupo identificado como Pueblos Unidos que confíen en la autoridad porque ya no hay relación con los criminales desde el gobierno como ocurría en sexenios anteriores en los que “no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada”.

López Obrador respaldó las acciones que lleva a cabo el Ejército, y apuntó que las autodefensas no son confiables en su totalidad, ya que delincuentes se pueden infiltrar en sus filas y “se disfrazan como gente harta de la violencia”.

“No se resuelve nada y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así. No tienen seguridad, claro que hay una situación de inseguridad que tenemos que seguir combatiendo”, resolvió. Recordó que los presidentes que lo antecedieron se ponían ante las cámaras y prometían “que no les iba a temblar la mano”, pero al mismo tiempo estaba “la robadera” al interior del gobierno y no se atendía a los ciudadanos.

Por tanto, prometió que en este caso en particular y en cualquier estado donde se padezca inseguridad no habrá impunidad. La solución, de acuerdo con el Presidente, debe ser “aplicarnos más” para generar paz y tranquilidad en México, mediante estrategias planeadas para combatir la violencia desde su origen; “vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando, porque se descompuso mucho”, resaltó.