Ante las presuntas denuncias a presentar por parte del ex gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, en contra del actual mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, por difamar su imagen al acusarlo de tener nexos con el crimen organizado, Aureoles Conejo afirmó no tiene nada que decir ni discutir con un ex convicto.

A pregunta expresa, el jefe del ejecutivo estatal retó a Reyna García a denunciarlo en las instancias correspondientes, si así lo considera, sin embargo, se negó a emitir mayores comentarios acerca del escrito enviado a Casa de Gobierno por el el ex priísta.

En dicho documento, el ex secretario de Gobierno exhibió a Silvano Aureoles al asegurar que le solicitó su ayuda para apoyar al candidato al gobierno del estado por la alianza PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, y que al rechazar el ofrecimiento continuo en la insistencia.

Además, el ex procurador de justicia exhortó al gobernador a probar sus dichos y denunciarlo ante la Fiscalía General de la República, a lo que el perredista afirmó que no presentará ningún tipo de denuncia de carácter penal, ni entraría en debate con un ex convicto.

En abril del año 2014, el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, fue detenido por presuntos nexos con el crimen organizado; cuatro años después en diciembre del 2018, Reyna García fue liberado tras que la Fiscalía General de la República retirara los cargos que se le imputaban.