El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que las muertes de personas con esquema completo de vacunación contra el covid-19 sean un tema grave, puesto que se trata de muy pocos casos.

“No es un asunto grave esto que me están planteando, no me habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, o sea, prácticamente inexistente”, dijo.

En La Mañanera, el jefe del Ejecutivo aseguró que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, hace la evaluación caso por caso y, aunque se ha enfocado en el repunte, no se trata de una situación de alarma.

“No se refleja todavía en el número de fallecidos, pero no que por la vacuna hayan perdido la vida (…) o que tenga relación, eso no”, apuntó. A la vez, indicó que su administración continuará informando y, para evitar la propagación de noticias falsas, invitará a un experto a su conferencia para aclarar “las mentiras de la semana”.

“Vamos a estar dando a conocer aquí todas las noticias falsas y también aclarando, informando, aunque hay gente conservadora que no quiere ver La Mañanera, ni vernos, entonces por eso, también los manipulan”, detalló.