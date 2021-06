Un motociclista falleció mientras era atendido en una clínica particular del municipio de Lázaro Cárdenas a la que lo trasladaron tras sufrir un accidente en la comunidad de Huahua, en Aquila.

El occiso fue identificado como Giovanni Adali M. A. de 17 años de edad.

No se detallaron datos sobre la cinemática del accidente, pero se supo que habitantes de la zona observaron lastimado al menor y lo subieron una camioneta particular primero con el fin de trasladarlo a una clínica en la tenencia de Caleta de Campos, pero debido a su gravedad se dirigieron mejor a la cabecera municipal donde se encontraron con técnicos en urgencias médicas de la empresa de ambulancias privadas AMPRIC en la comunidad de Acalpican de Morelos, de donde se dirigieron a la clínica Morelia, del municipio de Lázaro Cárdenas donde la gravedad de sus heridas no permitieron salvarlo.