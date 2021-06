El pasado 06 de junio el pueblo sacó a la corrupción de Michoacán de manera pacífica, lo hizo con el poder de su voto, señaló el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla y dijo que fiel al mandato popular gobernará al estado con honestidad.

En el segundo día de la Ruta de Agradecimiento y Reconciliación por el triunfo electoral de la coalición Juntos Haremos Historia, Alfredo Ramírez agradeció en Zacapu a militantes y simpatizantes que hicieron posible su elección como gobernador, y que Morena sea la indiscutible primera fuerza política en Michoacán.

Ramírez Bedolla recordó que el gobierno de Silvano Aureoles operó con todos los recursos a su alcance para que Morena no ganara la elección; “infundieron miedo con la pandemia para que la gente no saliera a votar, desde el poder hostigaron a quienes nos apoyaron, provocaron confrontación entre comunidades indígenas para que no se instalaran casillas, y todavía están intentando negar la voluntad del pueblo en tribunales”.

El gobernador electo reconoció que ciudadanas y ciudadanos, a pesar de las adversidades, no tuvieron miedo y salieron a votar para iniciar un cambio en el estado; “el 06 de junio ganó el pueblo de Michoacán”.

Alfredo Ramírez llamo a la reconciliación entre michoacanos, incluso convocó a quienes no votaron por Morena o PT a participar en la cuarta transformación; “la gente de bien es bienvenida, pero los corruptos ya se van, que no nos dividan más con sus ambiciones de poder y dinero”, concluyó.