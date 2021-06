El ex candidato a la presidencia municipal de Morelia por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Profr. Miguel Ángel García Meza, interpuso un Juicio de Protección a sus Derechos Político Electorales donde solicita que se nulifique la pasada contienda electoral celebrada el pasado 6 de junio de 2021 dentro del proceso electoral 2020-2021.

La noche de ayer y junto a su abogado, el Profe Meza, acudió ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a presentar este recurso al que le dan derecho las leyes correspondientes y en donde establece que no hubo imparcialidad ni equilibrio en la contienda donde se hicieron evidentes los excesivos gastos de campaña por parte del ex´candidato Alfonso Martínez Alcázar quien contendió por la alianza PAN-PRD y que por supuesto, rebasaron los topes establecidos por la autoridad correspondiente.

Al respecto, el Profe Meza manifestó que el Instituto Nacional Electoral Federal y no el local, es el órgano fiscalizador de estos gastos de campaña y que obviamente no ha habido un dictamen al respecto. “Es así, que se presenta el juicio respectivo haciendo nuestras las determinaciones que el INE en un momento determinado mencione sobre los gastos de campaña de Martínez Alcázar”.

Lo anterior, con el objetivo de que de encontrarse o ratificarse el uso excesivo de esos recursos, se nulifique la elección y obviamente se reponga el procedimiento respetando los criterios de imparcialidad y equilibrio y por supuesto, sería una sana competencia entre los participantes, destacó.

Cabe recordar dijo, “que ahora las reformas establecen no solamente reponer el proceso sino inclusive, nulificar a él o la participante que en un momento determinado pudiera pretender contender si ha sido sancionado al respecto y en estos términos es como presentamos el recurso ante el IEM como autoridad responsable para que este a su vez, lo turne al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Michoacán y ellos determinen a fondo esta situación y en un momento determinado, si no me es favorable el dictamen, acudiremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer mis derechos políticos como ciudadano”

El Profe Meza reiteró que en la contienda de referencia, no hubo piso parejo ante la falta de imparcialidad y equilibrio y, sí todos los contendientes de todos los partidos y de todas las candidaturas comunes deben de respetar los topes de gastos de campaña, porqué Martínez Alcázar no lo hizo, cuestionó al concluír que fue evidente el excesivo manejo de medios publicitarios y propagandísticos para difundir su imagen.