A lo largo de mi vida he sido parte de la dinámica de convivencia machista señalada de una manera como algo triunfal en el sentido de que ser macho es ser hombre y de todo aquello que alrededor de nosotros hay en la construcción de la educación masculina, en mi niñez he de decir que tuve y tengo el privilegio de un padre muy amoroso que nada se le acerca al estereotipo machista pero eso no me excluyó de los grupos de convivencia escolar, amigos, fiestas familiares donde siempre escuché esa frase de “los hombres no lloran” o “pareces vieja” y que decir de “piche joto” como si esas afirmaciones construyeran una masculinidad sana siendo que aunque influye no determina que el hombre crezca sano mentalmente y con la suficiente capacidad de poder relacionarse con los demás en su género masculino.

Que un hombre llore en público es casi algo imposible de pensar por todo lo que implica socialmente en esa construcción de una falsa masculinidad y peor aún en un país donde está muy arraigada la cultura machista que aunque se han realizado esfuerzos por modificarla aún sigue imperando en el maltrato a los hijos, agredir a la pareja, no dar equidad en las oportunidades laborales a la mujer, en obligar a la mujer a que esté en casa al cuidado de los hijos y del hogar, etc. sin que tenga la libertad de elegir lo que quiera en el desarrollo de su vida personal y profesional.

Tengamos siempre presente que las conductas machistas o la educación arraigada en el machismo tiene el propósito de formar varones irrompibles capaces de controlar todo pero también forma posibles psicópatas que ven en la agresión y el control una forma de mantener un dominio por lo que cree que le pertenece, es muy importante que siempre podamos identificar en nuestra conducta aquellos comportamientos que nos hacen un señalamiento interno de que estamos generando un daño al comportarnos de manera primitiva siendo así parte de una cultura retrógrada machista donde al parecer no hay cabida para permitirnos sentir ni generar ese desahogo como hombres de llorar y expresar nuestras emociones.

La inseguridad en el hombre llega a ser la destrucción y cuando llora puede significar que no está cumpliendo con su rol prototípico masculino por esa idea con la que seguramente fue educado y creció me refiero a que “los hombres no lloran” y en consecuencia si llora viene el temor de no verse aceptado en su grupo de iguales, situaciones que sin duda generan una gran lucha interna por lo que se siente y/o se debe sentir, el no ser aceptados llega a tener gran impacto al grado de ser agredidos es decir si te permites llorar y sentir puedes ser objeto de burlas constantes y acoso de que no eres un hombre verdadero.

Tengamos siempre presente que a través del llanto estamos generando un desahogo emocional donde estamos evitando afectar a nuestro sistema biológico, recuerda que lo que no se habla o no se expresa, el cuerpo tarde o temprano lo va a manifestar en Depresión o Ansiedad por mencionar solo algunos trastornos.

Permite sentir todas y cada una de tus emociones y si se convierten en llanto date la oportunidad de desahogarte, el psiquiatra Viktor E. Frankl mencionó que “el dolor nos da la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos y es uno de los medios para poder descubrirle un sentido a nuestra vida”.

Así que los hombres si lloran y lloran muy bien y como dijo un grupo de hombres en un artículo escrito por Anjo Nava el 13 de febrero de 2017 titulado Los chicos si lloran:

“A la chingada. Si te sientes mal, levanta la voz, porque el silencio mata. Se necesitan agallas para mostrar dolor. Un verdadero hombre sabe sentir. Se requieren huevos para llorar”.