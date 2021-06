Diego Armando H. quien el sábado pasado atropelló a dos mujeres en la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México y lograra escapar, continúa prófugo de la justicia y amenazó con “corbatarearse”, pues asegura prefiere eso a seguir siendo odiado por la sociedad.

El joven que en completo estado de ebriedad le pasó el auto por encima a dos mujeres dejándolas gravemente heridas continúa desaparecido y las familias de las afectadas aún no tienen justicia.

De acuerdo a la escasa información en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la última pista recabada es un audio de Diego Armando, quien sostiene una conversación con uno de sus amigos a quien le advierte que se puede “corbatear”.

Este audio presentado además en el noticiero de José Cárdenas en Radio Fórmula revela que Diego podría quitarse la vida, para así evadir la cárcel en caso de que las autoridades logren detenerlo.

Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la verga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo si siento que te va a pegar si sabes que me ‘corbatee´ o algo. No es por puto ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad.