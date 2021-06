Luego que el ayuntamiento de Morelia diera a conocer una tarjeta informativa mediante la cual se anunció la audiencia inicial en contra de funcionarios de la anterior administración municipal, entre ellos el alcalde electo, Alfonso Martínez Alcázar, por presuntos actos de corrupción, el próximo edil capitalino negó el trascendido y acusó que continúa la guerra política en su contra.

En el documento citado, el Gobierno de Morelia informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción llamaría a una audiencia inicial para la lectura de los delitos que se le imputa a los ex trabajadores muncipales, sin embargo, Martínez Alcázar aseguró que no ha sido notificado por dependencia en cuestión.

“No conozco porque no he sido llamado, a mi me parece que esa información es falsa y ya alguien debe de avisarle al municipio que la elección ya pasó y la perdieron, vamos a ver si les mandamos un telegrama o un mail para avisarles que la elección ya pasó y la perdieron porque esos temas políticos electorales ya no funcionan” manifestó.

El ex munícipe aseveró que las acusaciones en su contra por supuestos actos de corrupción no prosperan debido a que son falsas y sin fundamentos, una “artimaña” de sus opositores por intentar marchar su imagen.

Desde julio de 2020, el Gobierno de Morelia ha presentado 49 denuncias por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración con un desfalco al erario municipal por más de 180 millones de pesos, hasta la fecha ninguna de la denuncias ha sido judicializada.