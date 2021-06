El Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Pedro Mata Vázquez, aseguró la realización de los exámenes de admisión programados para este fin de semana no se verá interrumpido por el posible estallamiento de huelga emplazado por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM).

En rueda de prensa celebrada esta mañana en compañía del Abogado General de esta Casa de Estudios, Luis Fernando Rodríguez Vera, y el Jefe del Departamento de Supervisión, Ulises Huerta Silva, el Secretario General informó que el examen de admisión se realizará en los seis programas educativos de licenciatura con alta demanda: Médico Cirujano, Nutrición, Enfermería, Cirujano Dentista, Médico Veterinario Zootecnista y Comunicación.

Sobre las demendas del SUEUM, el Abogado General, Luis Fernando Rodríguez Vera, informó que se tienen dos emplazamientos, el primero para el próximo 16 de junio a las 18 horas, relativo a la revisión contractual 2021, y el segundo por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Detalló que el pasado viernes se recibió un comunicado por parte del líder de Sindicato donde esgrime una serie de señalamientos que faltan a la verdad y en el cual aduce que no se han atendido sus peticiones, obstante que la Universidad Michoacana ha dado puntual respuesta aún y cuando varias de estas son excesivas.

En este sentido, subrayó que la Universidad Michoacana no se encuentra en condiciones de cumplir en los términos que ellos están exigiendo porque simplemente no se tiene la capacidad financiera. “La institución siempre ha estado en la disposición de atender sus peticiones, pero en estos momentos de crisis no es posible aportar más recursos para atender todas esas peticiones”.

Agregó que uno de los emplazamientos se tendrá que resolver antes del día 16 y en caso de no ser así el derecho a la educación debe ser preponderante sobre el derecho del sindicato, por lo que sosteniendo ese criterio en caso de estallar huelga tendría que ser de “puertas abiertas”, por lo que no obstaculizaría la realización de los exámenes de admisión programados.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Supervisión, Ulises Huerta Silva, expresó que está sorprendido ante las peticiones de tipo económico por parte del sindicato ya que únicamente buscan beneficiar a sus secretarías y no a sus agremiados, por ejemplo, pretenden un incremento de más de 105 mil pesos para gastos de las secretarías exclusivas del sindicato y no para beneficio de los trabajadores.

Aunado a lo anterior, apuntó, el SUEUM continúa sin acreditar el padrón de agremiados lo que ha generado que la institución mantenga adeudos con los trabajadores que ante la falta de transparencia de su sindicato no pueden acceder a sus prestaciones; las prestaciones que esta Casa de Estudios adeuda desde el 2019 a los trabajadores sindicalizados no son posibles cubrir -y más bien han ido prescribiendo paulatinamente- en virtud de que este gremio no ha presentado un padrón legal y confiable.