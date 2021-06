Con 45 reuniones llevadas a cabo, 44 mesas técnicas y 279 dictámenes aprobados, la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, encabezada por el diputado Arturo Hernández Vázquez, tiene como objetivo no dejar pendientes al concluir la 74 legislatura, por lo que llamó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a actuar en el ámbito de sus atribuciones, luego de que se tienen diversos pendientes que resolverían algunos de los problemas económicos y de seguridad que vive Michoacán.

¿Cuántos pendientes vamos a dejar?, la respuesta es ninguno, por eso estamos aquí, estamos trabajando, no hemos dejado de sesionar la Comisión de Hacienda, hemos sido una de las Comisiones que más temas a tenido, todo lo que queda pendiente es en la Junta de Coordinación Política, no soy yo quien pueda tomar esas decisiones, pero toda la disposición, en lo que corresponde en lo particular y en la Comisión de Hacienda.