El delegado nacional en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEN) de Morena, Raúl Morón Orozco, agradeció la voluntad que imperó en la ciudadanía para consolidar la transformación del estado, con Alfredo Ramírez Bedolla al frente del proyecto de la 4T y, a su vez, criticó el papel que jugó el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por considerar que el organismo, “le quedó mucho a deber al pueblo michoacano”.

Posterior a la entrega de la constancia de mayoría que el hoy gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recibió del IEM; el dirigente estatal de Morena dijo estar seguro de que su compañero y fundador del partido a su cargo responderá a la confianza que las y los michoacanos depositaron en su persona para consolidar la transformación de Michoacán,

Raúl Morón también destacó los alcances electorales que consiguió la coalición Juntos Haremos Historia, constituida por Morena y el PT, ante lo cual llamó a fortalecer lazos de unidad entre ambos partidos políticos, a fin de no comprometer el despliegue de las bondades sociales que acompañan al proyecto de la 4T.

En otro sentido, el líder estatal del partido guinda puso en tela de juicio la imparcialidad del IEM en la elección del pasado 6 de junio, tras condenar omisiones del organismo electoral que, desde su parecer, atentan en contra de la voluntad de las y los michoacanos que hicieron efectivo su derecho al voto.

Creo que el instituto no hizo un buen trabajo, me parece que queda a deber mucho al pueblo de México y al pueblo de Michoacán, todavía hay compañeras y compañeros que están batallando con los cómputos distritales y los cómputos municipales; sepan que no van a estar solos, vamos a estar con ustedes para defender la voluntad de las y los michoacanos.