En la política real no existe la coincidencia. No fue una coincidencia que viniera a México la vicepresidenta de los E.U. de América y no fueron una coincidencia los temas que abordó con el Presidente de México y comunicó en entrevista en su país de origen.

Kamala Harris dijo que le preocupa la corrupción y la impunidad, así como el que no haya prensa libre y sí violencia en contra de Organizaciones No Gubernamentales.

Son cuatro temas en los que México flaquea, y lo hace, simplemente porque el Presidente López Obrador no quiere contrapesos que lo hagan perder poder y que lo hagan perder posiciones de poder en las elecciones.

Por eso, se empeñó en debilitar a las instituciones de México, pero hay que saber lo siguiente:

El gobierno de López Obrador, no ha atacado la corrupción y sí, por el contrario, sus familiares han dado muestra de tráfico de influencias para hacer miles de millones de pesos. Eso se llama corrupción. Desde luego, no les ha hecho nada y eso se llama “ausencia de castigo” (impunidad). A la prensa que lo critica con argumentos sólidos, un día sí y al otro también los golpea, los desacredita y trata de pulverizarlos. Organizaciones que combaten la corrupción, por ejemplo, son golpeadas por AMLO, asegurando que son fondeadas por el extranjero para debilitarlo.

Lo cierto es que Kamala Harris visitó México, y habló con López Obrador. Le dijo lo que sabe y no lo que se le ocurrió.

López Obrador debería considerar lo que hace.

En E.U. están enterados y ellos sí son capaces de venir a dialogar con él, para hacérselo saber de frente.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

WhatsApp: 443 3181742