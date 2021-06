Mientras se realiza el cómputo final de las votaciones a la gubernatura de Michoacán, los consejeros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, aseguraron que ellos defenderán “a uñas, dientes y mordidas” cada uno de los votos en favor de su candidato, Alfredo Ramírez Bedolla.

En rueda de prensa, la diputada federal, Ana Lilia Guillen Quiroz, exigió a las autoridades en materia electoral que se respete la decisión de los ciudadanos y se ratifique el triunfo de Ramirez Bedolla, aún y cuando del “Equipo por Michoacán” se busque judicializar la elección.

Ante la supuesta intromisión del crimen organizado en favor del candidato de la coalición del Partido del Trabajo (PT) y Morena, la consejera estatal deslindó al partido de cualquier conducta fuera de la Ley y aseguró que de parte del guinda y sus aliados no es necesario coaccionar el voto.

“Nosotros no tenemos necesidad de llegar a eso, nosotros no pagamos por un solo voto, Morena no tiene necesidad de llegar a estas acciones, la gente voto por nosotros porque están buscando un cambio verdadero”, manifestó.

En razón de ello, y ante el amago del equipo jurídico del candidato, Carlos Herrera Tello, de impugnar los resultados de la elección, Guillen Quiroz alentó a la militancia del PT y Morena a acudir a los órganos electorales en donde se lleva a cabo el conteo de votos y defender la victoria de Alfredo Ramírez.

Por su parte, el representante del Consejo Ejecutivo Nacional de Morena en Michoacán, Felipe Rodríguez Aguirre, celebró el virtual triunfo del diputado local con licencia al señalar que con la victoria en 11 de las 15 gubernaturas en juego, solo se ratifica el avance de la Cuarta Transformación en México.