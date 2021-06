El candidato a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió la mañana de este domingo a votar en la casilla 1238 de la tenencia de Atapaneo, municipio de Morelia, luego de ejercer su derecho hizo un llamado a las y los michoacanos para que acudan también a participar en la elección.

Remarcó la importancia de que los ciudadanos participen en el proceso electoral, por lo que celebró la alta participación que se ha registrado hasta el momento en la entidad a diferencia de las anteriores elecciones a la gubernatura.

“Convocamos a la participación de los ciudadanos, de las michoacanas y los michoacanos, con seguridad, serenidad y paz”.

De igual forma señaló que al momento no se han dado casos de incidentes que puedan llegar a poner en riesgo la elección, explicó que como en cada elección se dan casos en casillas donde los funcionarios no acuden, por lo que se llegan a dar retrasos.

“Tenemos confianza en los michoacanos que se mostraron muy participativos en la campaña y lo que hoy nos da también esperanza es la participación que se está dando”.

Las elecciones de este domingo se han dado con algunos retrasos en la apertura de casillas, sin embargo, no hay por el momento reportes de incidentes graves.

Recuerda que si no has acudido a votar y no sabes dónde es tu casilla puedes entrar al siguiente link https://ubicatucasilla.ine.mx/ para conocer la ubicación que te corresponde. Las casillas estarán abiertas hasta las 18:00 horas aproximadamente, ejercer el voto es tu derecho.