El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el millón de vacunas contra el coronavirus de Johnson & Johnson, que ofreció Estados Unidos a México, se destinarán a 39 municipios de cinco estados fronterizos.

En Palacio Nacional, el canciller detalló que las dosis van a ser utilizadas para vacunar a 2 millones 947 mil 733 personas de 18 a 40 años, de todos los municipios fronterizos, pero principalmente en los más poblados como Mexicali, Tijuana, Reynosa y Ciudad Juárez.

“Estas dosis van a ser utilizadas para personas 18 a 40 años en la zona fronteriza con EU, esta zona comprenderá 39 municipios que colindan con Estados Unidos.

“La distribución será en municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los más poblados son Tijuana, con 700 mil 913; Juárez, con 571 mil 572; Mexicali, con 350 mil 269; pero se va a cubrir a todos”, dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que ésta medida tiene el propósito de que la vacunación en la esa zona avance en proporciones similares a Estados Unidos y, con ello, se agilice la reapertura de la frontera e ir reduciendo las afectaciones económicas.

“La razón por la que no se ha podido hacer es que no tenemos la misma proporción de personas vacunadas, con esto, Estados Unidos podría acceder a que se reanuden la mayoría de actividades y no se mantenga la afectación económica que ha sido muy grave, el objetivo es que a fines de junio tengamos cubierta esa población y entonces acordar que se reabran actividades en la frontera”, comentó. Ebrard resaltó que la vacuna de Jonhson & Johnson es de una dosis y su efectividad es del 85 por ciento y no requiere ultracongelación.

Asimismo, recordó que el 27 de febrero, la vacuna recibió autorización para uso de emergencia por la FDA y el 27 de mayo fue aprobada por la Cofepris. Adicionalmente, el Presidente instruyó a las autoridades a conseguir vacunas específicamente destinadas a zonas turísticas de Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit para recuperar la actividad económica.