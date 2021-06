Hablar de estabilidad en pareja es hablar de parejas que están en constante movimiento según la RAE estabilidad se refiere a “que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer, que permanece en un lugar durante mucho tiempo” yo creo que en una relación de pareja siempre hay riesgos de caer o desaparecer en el sentido del término de la relación, lo importante es sabe cómo construir los aprendizajes necesarios para poder fortalecer todos aquellos factores que intervienen para que una relación funcione.

La mayoría de las veces las parejas siempre tienen discusiones o diferencias sin embargo eso no quiere decir que sea una relación conflictiva sobre todo porque en la naturaleza de las relaciones siempre hay altibajos que se deben saber manejar para generar las condiciones adecuadas y saludables en la dinámica de comportamiento en la convivencia del día a día.

Es importante tener en cuenta que la dinámica propia de cada relación dependerá mucho de la historia de vida que cada uno tenga porque son los factores que influyen en la intensidad del comportamiento con la pareja y desde luego también son los factores que influyen en la separación.

Al comienzo de una relación de manera natural siempre se generan expectativas hacia la pareja es decir “lo que se desea que la otra persona sea” pero que no lo tiene, no es el hecho de decir que si tu pareja no es como deseas entonces busca otra sino más bien va en el sentido de fortalecer y puntualizar aquellas cosas que se han dejado de hacer, recordemos que la fase de enamoramiento llega a durar de seis a ocho meses y en este periodo regularmente la conducta que se muestra a la pareja tiende a ser muy efusiva donde regularmente no se ven los defectos del otro o esos detalles que en el futuro llegan a influir en el conocimiento de tu pareja.

Aceptar cuando tu pareja tiene la razón puede ser algo sencillo, pero es más difícil de lo que te imaginas porque se llega a manifestar casi siempre una lucha de poder sobre el otro como si fuese una demostración de querer tener a fuerza la razón por eso es muy importante que ante temas que son complicados y delicados de tratar haya la flexibilidad de cada uno (a) para saberse escuchar pudiendo identificar lo que lastima y es nocivo para la relación.

Recuerda que la estabilidad en tu relación dependerá mucho de que trabajes en los diferentes estados emocionales que requieren de tu atención para identificar de manera clara qué cosas son las que te corresponde trabajar y cuáles las que le corresponde trabajar a tu pareja por eso mismo en un principio menciono los altibajos porque la mayoría de las relaciones tiene acuerdos y desacuerdos lo importante aquí es analizar si los desacuerdos pueden manejarse o no porque esto te permitirá darte cuenta si tu relación va encaminada a una ruptura o al entendimiento.

Lo mejor es recibir la atención del especialista para hacer la valoración y análisis pertinente de la situación que estás viviendo porque hay cosas que por si mismas no las puedes manejar tú y el esfuerzo en quererlo hacer puede generar que tengas conflictos fuertes en la relación.