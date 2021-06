El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esperará a que pasen las elecciones del próximo 6 de junio para analizar cambios en su Gabinete.

Este jueves durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario comentó que las elecciones intermedias siempre son el fin de un periodo y el inicio de otro.

“Vamos a esperar que pasen las elecciones, es que de verdad, sí es un antes y un después, siempre ha sido así. Y ahora no es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son el fin de un periodo y el inicio de otro, entonces vamos a esperar a que pasen las elecciones del domingo”, indicó.

El día de ayer, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, desmintió los rumores que aseguraban que había presentado su renuncia al cargo, luego de la salida de su vocero, Omar Cervantes Rodríguez.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez Cordero reiteró su compromiso con el Presidente López Obrador y pidió dejar “la cultura del rumor”.

Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo.

— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 2, 2021