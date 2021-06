La candidata a la Diputación Federal por el Distrito 10, Chela Andrade, afirmó que este próximo domingo 6 de junio Morena obtendrá un triunfo contundente, por lo que la Esperanza de México llegará a Morelia y a Michoacán en beneficio de todas y todos.

La abanderada de Morena, refirió que quienes respaldan su proyecto y la llevarán al triunfo son gente que cree en sus propuestas, porque se convencieron que trae la visión para representarlos de la mejor manera con las soluciones que se requieren para sus necesidades.

Convencidos de las máximas del presidente le decimos que las vamos a seguir, no robar, no mentir y no traicionar, por eso hicimos una campaña austera, más que prometer nos comprometimos, estuvimos cercanos a la gente y con la intención de buscar el bienestar para todas y todos.