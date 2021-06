Será con el voto del electorado indeciso que se ratifique mi triunfo por la gubernatura de Michoacán, afirmó el candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, quien esta noche recibió el cobijo de la sociedad zamorana en el cierre regional de su campaña proselitista.

Magaña de la Mora expuso que, a pesar de la guerra sucia que han orquestado los políticos tradicionales al inventar una supuesta declinación a favor del candidato emergente de Morena o de la alianza fallida (PRI-PAN-PRD), su proyecto ciudadano se mantiene firme, vivo y listo para triunfar en la elección del seis de junio.

Desde mi precampaña y a lo largo de esta campaña afirmé que en el Partido Verde iríamos solos y que no declinaríamos por nada, ni nadie, porque a mi no me pueden ofrecer otro cargo o puesto, como los políticos tradicionales acostumbran a hacerlo, yo seré gobernador de Michoacán con el apoyo de los ciudadanos.