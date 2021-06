El delegado nacional en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Raúl Morón Orozco, le pidió al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, “sacar las manos” del proceso electoral que está por consumarse en la entidad, con la finalidad de que las y los michoacanos puedan elegir a sus gobernantes de manera libre y en apego a los lineamientos que dictan los órganos responsables de garantizar la transparencia e imparcialidad de la elección del próximo 6 de junio.

“Es importante hacer un llamado al Gobierno de Michoacán, particularmente al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, para que actúe como un estadista, que actúe salvaguardando la libertad de las y los michoacanos, y que no use los recursos públicos para beneficiar a su candidato”, subrayó al momento de advertir que el partido a su cargo vigilará que, “la mano del gobernador no influya en el desarrollo del proceso electoral”.

Acompañado por los voceros de la 4T, Giulianna Bugarini Torres y Misael García, pidió imparcialidad en las funciones que desempeñe el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sobre la recta final de la presente jornada comicial, por considerar que el accionar del órgano no ha respondido a la magnitud del proceso que concluirá con la elección del próximo 6 de junio.

En franca referencia a los atentados suscitados en contra de candidatas y candidatos en el proceso electoral, entre ellos el que sufrió la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia por la presidencia de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, Raúl Morón pidió la intervención inmediata de instituciones de seguridad federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, a fin de blindar la integridad de las y los aspirantes a un cargo de elección popular, así como la de la ciudadanía que está por definir a sus próximos gobernantes.

Finalmente, Raúl Morón dijo estar seguro de que la Cuarta Transformación llegará a Michoacán, a través de la voluntad del pueblo de Michoacán, por lo cual pidió proteger y respetar el libre derecho al voto del que goza la ciudadanía, para así garantizar una jornada democrática transparente e imparcial el próximo 6 de junio, fecha en que, dijo, se consolidará el proyecto transformador que ha venido impulsando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.