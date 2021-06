El candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, condenó que ante el nerviosismo de los políticos tradicionales se intente desgastar su imagen con especulaciones sobre supuestos acuerdos entre el PVEM y Morena, o peor aún, una declinación a favor del candidato emergente de dicho partido con el fin de confundir al electorado.

A punto de terminar esta campaña electoral sigo diciendo que a mí me educaron para honrar mi palabra, dije desde un principio que vamos solos y lo he cumplido; dije también que llegaría hasta el final de la contienda y así será, no declinaré por nada, ni por nadie, el nerviosismo por el crecimiento del proyecto que represento los está llevando a la desesperación y especulación.