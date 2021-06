El delegado nacional en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, negó que desde el guinda se esté operando y hasta amenazando para comprar voluntades rumbo a las elecciones del 6 de junio, esto luego de que la dirigencia estatal del Partido Encuentro Solidario (PES) anunció que demandarán al candidato de Morena y el Partido del Trabajo (PT), por coacción de candidatos.

El alcalde de Morelia con licencia rechazó la acusación, pero reconoció que, en su carácter de coordinador de campaña, así como líder estatal de Morelia, ha sostenido pláticas con diferentes actores de la vida política del estado que compiten en estas elecciones, quien, a decir de Morón Orozco, le han externado su consideración de sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación.

“Hemos estado platicando con algunos de los candidatos, muchos nos buscan porque en sus partidos, en donde se encuentran, no ven para arriba, (…) pero nosotros no compramos nada, no tenemos dinero, hemos estado haciendo una campaña muy austera”, manifestó.

Apenas este lunes, el dirigente estatal del PES, Eder García López, denunció el supuesto intento de compra de al menos el 50 por ciento de sus candidatos por parte de Morena, ello a través de recursos económicos, ofrecimientos de puestos de gobierno y en algunos casos, hasta con amenazas indirectas.

En este sentido, el ex senador resaltó que si en las últimas semanas ha habido quienes se sumen al proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán ha sido debido a que consideran que es ahí donde existe el verdadero cambio para la entidad, sin amenazas ni compra de proyectos.