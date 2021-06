La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Morelia, dio su respaldo a Iván Pérez Negrón, candidato a la presidencia municipal por Morena-Partido del Trabajo.

“Su experiencia y capacidad como servidor público lo hacen el mejor perfil, por eso debemos irnos convencidos y votar por él, para que ocupe la presidencia municipal”, comentó Rafael López Hernández, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de Michoacan CTM. A la par que diversas organizaciones sindicales manifestaron su respaldo, le expresaron al candidato las necesidades y preocupaciones de los trabajadores.

Jesús Tinoco, líder del Sindicato Construcción y Materiales, habló sobre la necesidad de atender las calles y caminos deteriorados, para lo cual pidió al candidato que una vez que sea alcalde, haga un buen reparto de las obras a las empresas morelianas y se paguen a tiempo a los proveedores de servicios.

Por su parte Iván, escuchó y se comprometió a darle seguimiento a sus problemáticas. “Les quiero pedir que me investiguen, que me pasen báscula, no tengo nada de que avergonzarme, no reniego de proyectos políticos, ni de la gente con que trabajé, eso sería ser hipócrita y mal agradecido, pero siempre me he conducido con transparencia y honestidad” apuntó.

Pérez Negron finalizó señalando que impulsará una Morelia, sostenible, muy productiva y con mucha inclusión, para lo cual, “nos vamos a concentrar en el rescate de la economía, sabemos cómo, porque nos hemos preparado para ello, y estoy seguro que de la manos de las organizaciones, de las y los trabajadores, podremos potenciar la capacidad turística y cultural, y juntos fortalecer la vida productiva de nuestro municipio”.