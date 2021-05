El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus felicitaciones al equipo de futbol Cruz Azul, triunfador de la Liga MX, después de 23 años de no haber ganado un campeonato; “fue buena noticia, ya les tocaba, fueron muchos intentos”, subrayó el primer mandatario federal.

“Felicidades al Cruz azul, vi los dos goles, buenos los dos goles incluso fue bueno el del Santos, no, ya no me voy a meter a eso, sólo voy a poner lo que escribí en en el Face (Facebook). Estaba muy contenta la gente… es muy importante en todo, como en lo particular, en el deporte, en los negocios, en la política, la perseverancia, el no darse por vencido. ‘No se puede vencer a quien no sabe rendirse’”, apuntó López Obrador parafraseando al beisbolista Babe Ruth.

Al mostrar en la pantalla de gran formato del Salón Tesorería su mensaje de anoche en redes sociales: “Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo. Abrazos a los de la casa del dolor ajeno”, el presidente de México dijo que la última frase la tomó del libro de aJulian Herbert “La casa del dolor ajeno”.

“Felicidades a los dos equipos por que el Santos estuvo bien y anotó primero y fue un buen gol, y el Cruz Azul anotó en el segundo tiempo, pero ya no haré la crónica, nada más que felicidades y ¡que viva el deporte!”, concluyó el presidente de la República. ¡Termina la maldición!.

Luego de 23 años de sequía, Cruz Azul se proclamó campeón del futbol mexicano al derrotar al Santos Laguna por marcador global de 2-1, tras empatar 1-1 en el partido de vuelta de la final del Torneo Guardianes 2021 en el estadio Azteca.