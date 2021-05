Sujetos armados atacaron a balazos a la candidata de la coalición PT-Morena a la presidencia de municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor, quien viajaba con su familia a bordo de dos camionetas. Derivado del atentado el esposo de la susodicha quedó malherido y ella resultó ilesa, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las autoridades policiales, aproximadamente a las 23:20 horas de ayer domingo, la aspirante a la alcaldía y sus seres queridos habían salido de la población de Mariano Escobedo con dirección a Cuitzeo.

Trascendió que cuando los hoy afectados estaban a punto de llegar a su destino, los ocupantes de una moto y un automóvil comenzaron a dispararles y dañaron al marido de la candidata, luego los agresores huyeron con rumbo incierto.

De inmediato la situación fue alertada al número de emergencias 911, consecutivamente acudieron policías y paramédicos, mismos que trasladaron al lesionado a un hospital para su adecuada atención médica.

Al enterarse del caso, la Fiscalía encomendó las investigaciones correspondientes a sus agentes para el esclarecimiento de los hechos, asimismo se emitieron medidas de protección a favor de las víctimas.

Debido a lo anterior, Rosa Elia Milán envió el siguiente mensaje:

“A través de esta red social, quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales.

La investigación en torno a la agresión se encuentra en manos de la Fiscalía General de Michoacán.

También aprovecho para informar que por seguridad de todo el equipo de trabajo, se suspenden las actividades proselitistas programadas. Estaremos informando a través de este medio cualquier cambio”.