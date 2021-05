Cinco virus de Leonel Godoy

Llegó el momento. En unos días saldremos a votar para renovar la gubernatura de Michoacán y las opciones con posibilidades de triunfo, solo son dos:

Carlos Herrera Tello, del Equipo por Michoacán (PAN, PRI, PRD); y, Alfredo Ramírez Bedolla, de la alianza (Morena-PT).

Votar por alguien más, sería desperdiciar el voto.

¿Qué necesita Michoacán y qué tipo de gobernante puede ayudar al Estado en momentos como los que viven michoacanos? El nuevo Gobernador debe tener talante, conocimientos y equipo para gobernar, sin duda. Lo demás, se puede elegir y corregir en el camino.

Michoacán es muy complejo, por la serie de retos que se deben enfrentar en lo inmediato, por ejemplo:

La inseguridad pública y ciudadana. La crisis en las finanzas públicas. La ausencia de apoyo de parte del Presidente de México. Algunos sindicatos.

Menciono estos retos, pero hay más. Conteniendo y saneando lo señalado, Michoacán tiene una oportunidad para reiniciar el progreso que se quedó atorado desde que llegaron los gobernadores, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangél.

En este segundo personaje me detengo, porque aún no olvido los 5 virus que el exgobernador, Leonel Godoy Rangél, provocó y heredó a los michoacanos.

Leonel Godoy aterrizó la Presa Francisco J. Múgica -iniciada por Lázaro Cárdenas Batel-, con un “Contrato Llave en Mano”. Es decir, se supone que no modificarían el contrato original y se entregaría la Presa funcionando. Su costo en el contrato fue por un mil 500 millones de pesos, pero terminó costando 2 mil 800 millones de pesos. Además del sobreprecio, esta obra no sirve para los objetivos que se contrataron. Leonel Godoy fue el Gobernador que mayor deuda generó y heredó a los michoacanos: Ocho mil millones de pesos, lo cual tiene hoy en crisis las finanzas, y el Poder Ejecutivo no tiene margen de maniobra para hacer obras importantes. Leonel Godoy fue el Gobernador que aceptó, firmó y pagó más minutas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Leonel Godoy, en los últimos días de su mandato, autorizó contratar a 3 mil personas en la Secretaría de Salud de Michoacán, lo cual hoy significa una loza pesadísima para las finanzas públicas, porque se deben pagar sueldos, salarios y prestaciones diario. Leonel Godoy, fue quien echó a andar la “gratuidad” educativa en la UMSNH, a pesar de que esta Universidad venía cobrando conceptos que ayudaban a sus finanzas. Este dinero hoy hace falta a la Universidad.

¿Y por qué recuerdo los 5 virus que generó en Michoacán este personaje? Porque Leonel Godoy está detrás de la candidatura y de la campaña de Alfredo Ramírez Bedolla.

Si ganara el candidato del Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla, Leonel Godoy tendría una posición de privilegio y tendría mucho peso en las acciones del gobierno; Godoy definiría parte del futuro de las y los michoacanos.

Yo no olvido lo que Michoacán sufrió durante el gobierno de Leonel Godoy. Es difícil borrar de la memoria que la violencia avanzó durante el godoyato; no olvido que algunos sindicatos crecieron durante el godoyato, y no olvido que la crisis más grande de las finanzas, la provocó el godoyato.

Estos virus se deben evitar, se deben sanar.

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

