Arropado por miles de simpatizantes del PRI y PRD, Carlos Herrera Tello anunció la incorporación al Equipo por Michoacán de Miguel Ángel Peraldi Sotelo, ex síndico de la actual administración municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, y de Ángel Polanco, ex candidato del Partido de Redes Progresistas (RSP) a la alcaldía en el mismo municipio.

El abarrotado cierre regional de campaña dio fe del apoyo incondicional del municipio costero al proyecto de Herrera Tello.

En su intervención, el candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán se mostró entusiasmado por la incorporación de ambos personajes a su proyecto político.

“Hay tanto por hacer en Lázaro Cárdenas. He platicado con ambos hombres y me señalan que una de las grandes demandas es, por ejemplo, cuando sus familiares salen a trabajar y no tienen la certidumbre de que vayan a regresar con bien a casa. Ahí es cuando desearían que el gobierno se encargue de poner en óptimas condiciones una carretera que le ha quitado la vida a cientos de michoacanos que salen a trabajar y no regresan a casa y yo ya lo dije: esa carretera dejará de ser el miedo de mi gente costera”.

En su mensaje, Herrera también anticipó que su gobierno creará un hospital de especialidades, demanda que los porteños han solicitado durante años.

Quién sabe cuántas veces han puesto la primera piedra de un hospital de especialidades que tiene años sin avanzar y sin ser inaugurado y que la gente requiere tanto. O una carretera dañada, cerca de una presa que costó quién sabe cuánto dinero

Para finalizar, el zitacuarense dijo a los presentes que, si desean que en Lázaro Cárdenas sucedan cosas distintas, se debe quitar del poder a aquellos que han dañado a los michoacanos y darle la confianza a quienes conocen las necesidades de su pueblo y desean mejorar sus condiciones de vida.