El candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, por el Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, hizo suyos los compromisos contraídos por la candidata a diputada local por el Distrito 16, Rosy Vanegas, para cumplirlos, cuando se dé su triunfo en las urnas y se convierta en el próximo presidente municipal de la capital michoacana.

En el cierre de campaña de la candidata priista al Congreso local, realizado en la tenencia de Capula, la lluvia amenazó con impedir el evento, sin embargo, Memo Valencia aseguró que, si las balas no pudieron detenerlo, el clima tampoco podrá parar este proyecto para poner orden, potenciar a Morelia y brindar seguridad, necesidad más urgente de la población.

Esta es la muestra clara de la convicción de nuestro partido y de la convicción de lucha de nuestro movimiento, si no nos paran las balas, no nos va a parar la lluvia, vamos a topar, si o no, vamos a topar esta lluvia es bendita es una muy buena señal de un triunfo contundente para Rosy en la próxima jornada electoral.