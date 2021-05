Marx Aguirre Ochoa, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia es una verdadera aliada de los jóvenes morelianos y prueba de ellos son las diferentes acciones a favor del sector que se incluyen en su proyecto de gobierno.

La visión del gobierno ciudadano de la abanderada del verde es la de crear las oportunidades que los jóvenes morelianos requieren para frenar el fenómeno de fuga de talentos, algo que por años ha sido normalizado e incluso potenciado por la falta de voluntad política de las administraciones locales para el sector.

En mi gobierno sí habrá atención a la juventud moreliana, siempre he trabajado con los jóvenes, creo en el talento y visión fresca y renovada de las nuevas generaciones, en lo que tienen que aportar y sobre todo en la deuda que los gobiernos tienen con la juventud ya que no han generado las oportunidades necesarias para que no tengan la necesidad de migrar.