El rubro de seguridad es el principal problema al cual se enfrentan los locatarios y comerciantes de la Central de Abastos de Morelia, de ahí la petición de los miembros de la Mesa Directiva a Guillermo Valencia Reyes, candidato a la Presidencia Municipal por el PRI para, una vez llegue a la alcaldía, pueda trabajar en el tema.

Además, los comerciantes organizados del gran mercado de la capital michoacana, externaron el total apoyo y respaldo al proyecto de Memo Valencia para revolucionar Morelia, porque conocen y han experimentado los resultados del trabajo coordinado del ahora candidato a la alcaldía; aunado a la labor institucional de administraciones emanadas del Revolucionario Institucional a favor de este centro de distribución de alimentos.

Nos has demostrado con tu trabajo y honestidad y tu humanidad que quieres que en Morelia haya justicia, que no haya tantos robos, tanta injusticia, desigualdad, entonces nos has demostrado a través de los años que quieres un Morelia mejor, más justo, más equitativo, con más seguridad, eso quiere decir que quieres a Morelia y nosotros te apoyamos, esta es tu casa.

Valencia Reyes, no dudó en afirmar su determinación para regresar la seguridad a Morelia, aseguró, sabe cómo hacerlo y es el único candidato que puede con esta responsabilidad.

“Quiero a Morelia y tengo toda la determinación de poner orden, al final del día, ustedes son personas que tienen un negocio, un trabajo que les permite vivir bien y lo único que quieren es sentirse tranquilos, más allá de las obras que podamos hacer en conjunto porque es nuestra chamba, yo tengo dos prioridades, aquí y Ciudad Industrial que debemos atender para que se desarrolle Morelia, hay que recuperar el turismo también con seguridad y habrá más empleo, pero la prioridad siempre será el tema de seguridad y soy la única persona que lo puede hacer”.

Pidió el voto a su favor el día 6 de junio y comprometió regresar en cuando se convierta en Presidente Municipal de la capital michoacana, ya que la comunicación será directa entre los ciudadanos y el edil, el cual no cambiará una vez obtenga el poder.

Les pido su apoyo con esa seguridad de que quien está frente a ustedes será la misma persona siempre con o sin poder porque me dice la gente, “Memo no vayas a cambiar”, ya fui presidente municipal, fui diputado local, he tenido el poder y siempre he sido el mismo, quien me conoce sabe que mi espíritu revolucionario no es de ahora, ha sido así siempre