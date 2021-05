Se debe atender el tema del cuidado y protección animal desde su origen para evitar que el maltrato hacia estos seres sintientes se convierta en una problemática social que escale, incluso, hacia la comisión de delitos, consideró el candidato priista a la Presidencia Municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes.

De ahí la necesidad de presentar una Agenda Animalista, la cual ya había dado a conocer a través de sus redes sociales, pero que formalmente signó como un compromiso a cumplir desde los primeros días de su gobierno, indicó el aspirante a la Presidencia Municipal por el Revolucionario Institucional.

Si nosotros empezamos a sanar a la sociedad y le urge sanar, un bálsamo de sanación debemos empezar por darle una vida digna a los animales, sintientes, yo tengo proyectado aquí está hacer un santuario como el que tuve yo lo costeé muchos años.

Afirmó, en Guillermo Valencia tendrán las y los morelianos, un presidente municipal comprometido con el tema por convicción no solo por obligación, recordó que desde hace años ha ayudado al rescate y cuidado de diversas especies y ahora la apuesta es seguir con el trabajo de forma coordinada con las asociaciones civiles y personas independientes que ponen todo por el cuidado animal.

Haremos un gran equipo porque más allá de discursos políticos el presidente municipal será alguien preocupado por los animales de convicción animalista más allá del discurso y más allá de las palabras. La experiencia de vida que he tenido de tener la visión del manejo integral de las cosas, tendrán en mi a alguien preocupado.

La prioridad de la Agenda Animalista es construir un gran santuario, porque “Morelia merece tener un espacio así, en la medida que le demos su lugar a los animales nos vamos a ver mejor como ciudad, como una sociedad preocupada por los animales y atenderemos de origen un problema, podremos identificar a los que hacen daño a los animales y podremos empezar a tratar a delincuentes en potencia que si los atendemos de manera puntual estaremos evitando que a la vuelta de año anden asaltando personas, o haciendo daño a mujeres”.

Rescatistas como Talía Coria, coincidieron en el proyecto de Guillermo Valencia para revolucionar Morelia en el tema del cuidado animal y externaron su apoyo hacia el candidato, porque a través de la Agenda Animalista va “a darnos a nosotros los animalistas, herramientas para seguir coadyuvando con las autoridades y que estoy segura trabajaremos en equipo y se avanzará porque te conocemos, eres animalista de corazón no de palabra y eso sí nos consta, eso de verdad en lo personal me da mucho gusto tener un candidato sensible, por eso estoy en lo personal acompañándote y me da mucho gusto que nos acompañen rescatistas, animalistas de mucha experiencia”.

Esmeralda, fundadora de Ghapad, también indicó la importancia de contar con futuros ediles como Guillermo Valencia, “estás como candidato y sabemos que esto va a ser efectivo que no es nada más una firma, que va a ser efectivo y el apoyo que brindas para los animalistas es de verdad importante y urgente porque la sociedad ya está participando ahora necesitan participar las autoridades”.

La Agenda Animalista incluye nueve puntos, donde además del santuario, se realizará una consulta rumbo a una reforma integral al Centro de Atención Animal Municipal; se realizará una campaña de concientización sobre el trato ético y digno hacia los animales; se localizará y sancionará a los criaderos clandestinos, así como venta y sacrificio ilegales de animales.

Se realizará una revisión a los reglamentos de tenencia responsable de mascotas; habrá relación colaborativa y abierta con las organizaciones de la sociedad civil; se impulsarán sanciones efectivas contra la crueldad hacia los animales, así como la existencia de un presupuesto digno para la atención animal y junto con instituciones académicas se hará una investigación diagnóstica del estado en que viven los animales de compañía y en situación de calle de Morelia.