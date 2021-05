El desarrollo en Morelia no se ha alcanzado debido a que al cambio de cada administración se comienza de cero en las acciones y programas, puntualizó la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de la capital del estado, Marx Aguirre Ochoa.

“Morelia ha sido víctima de celo político, cada que llega una nueva administración, o sea cada tres años se hace borrón y cuenta nueva de lo que se trabaja, hasta los colores en las oficinas cambian, se tiene una aberración a que se relacione a la nueva administración con la anterior y en eso no solo se pierden recursos y tiempo, sino que se frena el desarrollo del municipio”, acusa la candidata.

Como resultado de esa práctica en el municipio hay muchos espacios abandonados, proyectos dejados a la deriva y acciones que quedaron solo en promesas de campaña o buenas intenciones, lo que hoy reclama la ciudadanía.

Dentro de su visión de gobierno ciudadano, Marx Aguirre no solo trabajará de forma directa con las y los morelianos para mejorar el entorno social, sino que se ha comprometido a dar continuidad y retomar todo lo impulsado por otras administraciones y que de o haya dado resultados favorables.

La candidata del PVEM, no pretende colgarse del trabajo de otros alcaldes, sino de dar continuidad a las acciones benéficas para el municipio y no desperdiciar recursos y tiempo de gobierno en reiniciar todo, “al final lo que debe unirnos es la búsqueda del desarrollo en Morelia, no solo daremos seguimiento a las acciones sino el crédito a quien corresponda. Yo no me voy a pelear con nadie, la gente está harta de eso”, mencionó.