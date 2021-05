Ante la inquietud existente por parte de algunas candidaturas sobre los datos que aparecen en las boletas electorales, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) puntualizó que la información plasmada en la documentación electoral corresponde a los datos que se presentaron por los mismos partidos políticos y candidaturas independientes en la etapa de registro.

El Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, señaló que, si alguna candidatura no aparece con sobrenombre en la boleta o la fotografía, ello se debe a que no se contó con esa información al momento del armado de los modelos de boletas, por lo que, en principio, después de ser impresas las boletas no pueden presentarse adecuaciones en las mismas, a menos que se acredite una causa justificada, además de que, por lo avanzado del proceso, se pondría en riesgo la logística previa para la distribución de las boletas y esto a su vez, podría impactar de manera negativa al Proceso Electoral.

Asimismo, el Consejero Presidente retomó un extracto de una sentencia de Toluca en donde se dice que la ausencia de imagen jamás ha impedido que, tratándose de partidos políticos, los ciudadanos dejen de identificar la opción por la que emiten su sufragio, ya que los emblemas de los partidos políticos son del conocimiento público y común, aun tratándose de ciudadanos que por diversas circunstancias no sepan incluso leer, siendo ésta justamente la “ventaja” que reportan éstos elementos gráficos distintivos en forma, color y motivos, de cada opción política, máxime que el derecho a la información que refieren los actores deben gozar los electores, se garantiza en mayor medida con la eficacia e intensidad de sus campañas electorales.

Además, se dijo respetuoso de las diferentes opiniones que se han presentado en relación al tema, sin embargo, reiteró que, el armado de las boletas electorales se hizo con la información que en su momento tuvo a la mano la autoridad electoral, por lo que deseó que la próxima legislatura les dé la oportunidad de proponer reformas al registro de candidaturas para evitar este tipo de complejidades.