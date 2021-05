El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, hizo un reconocimiento a las estructuras, militancia, dirigentes municipales, ex dirigentes estatales, liderazgos, simpatizantes, las y los fundadores, así como a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular por el gran trabajo que han venido desarrollando a lo largo de esta campaña electoral.

En ese contexto hizo una invitación a que en los últimos diez días de campaña demos nuestro máximo esfuerzo, la campaña de aire y masiva está terminando, ahora vayamos por una campaña de preparación de nuestras estructuras, vamos a convencer a más gente de que el 6 de junio salgan a apoyar a nuestros candidatos.

Está en nosotros sentar las bases para el declive de ese régimen federal de simulación, de mentiras, donde no hay austeridad y si mucha ineficacia, donde no hay democracia y sí mucho autoritarismo. Vamos a cerrar el paso a quienes ya demostraron que no saben gobernar.