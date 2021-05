El candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Fuerza por México, Cristóbal Arias Solis, aseguró que le pediría una disculpa a la candidata de Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García, siempre y cuando se le demuestre que ejerció violencia política por razones de género, en el pasado debate organizado por medios de comunicación locales.

En rueda de prensa, el senador con licencia calificó como absurda la acusación de la ex alcaldesa de Pátzcuaro, quien lo señaló de vertir comentarios misóginos en su contra y afirmó que lo único que él siempre hizo fue ayudarla en sus aspiraciones políticas.

“Quien siempre ha sido solidario con ella fui yo, es absurdo lo que dice después del apoyo y la solidaridad que yo le brinde, (…) ella me lloró varias veces para que la ayudará, eso no es mentira, no tiene nada de malo llorar”, manifestó.

Ante el reiterado cuestionamiento de medios de comunicación, el tres veces diputado local sentenció que le ofrecerá una disculpa pública a Mercedes Calderón siempre y cuando se le demuestre que ejerció algún tipo de violencia en su contra, ya que subrayó que decir la verdad no es violencia.

Este fin de semana, la candidata de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Michoacán exigió una disculpa pública por parte de Cristóbal Arias y Carlos Herrera Tello al ejercer violencia política por razones de género en su contra en un debate ciudadano.