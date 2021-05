“La gente está harta de nepotismo y del abuso del gobierno estatal hacia las y los michoacanos; nosotros vamos por la reconciliación de Michoacán, por la gestión de recursos para infraestructura, programas, proyectos y por la federalización de la nómina de los maestros del estado”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla en gira por la Cañada de los Once Pueblos.

El candidato de Morena-PT a la gubernatura señaló la delicada situación que atraviesan los bosques de Michoacán, y dijo que se implementará una estrategia en tres direcciones: creación de la guardia estatal forestal para cuidar los bosques; implementar el programa Sembrando Esperanza Verde para reforestar masivamente, y utilizar los helicópteros para combatir incendios forestales.

Durante la gira por Chilchota y Tangancícuaro recordó que la nueva Ley Orgánica Municipal ya contempla el auto gobierno, y el ejercicio del presupuesto directo, esto, con la finalidad de que las mismas comunidades destinen los recursos para resolver las necesidades apremiantes de su localidad.

Se comprometió con las y los habitantes de la cañada de los once pueblos a a llevar a cabo obras de infraestructura hídrica, en particular replicar en otros volcanes de la región la olla como la que se encuentra en Cherán para cosechar agua, que permitirá no falte el agua en las comunidades y cuenten también con el vital líquido para el riego de cultivos.

Señaló la necesidad que hay de personal de salud, equipo médico y medicinas en muchas de las clínicas de todo el estado; se engañó a la población con obras rimbombantes que se inauguraron en la administración actual , pero que ahora son elefantes blancos y se encuentran en el abandono total, las gestiones con la federación irán encaminadas a resolver esa situación, indicó.

“Este proyecto no es improvisado, llevamos trabajando muchos años por un verdadero cambio que nos lleve al bienestar, los invitamos votar y a promover el voto en favor de Morena y Partido del Trabajo, tengan confianza en este proyecto inclusivo y plural, juntos haremos el cambio”, concluyó.