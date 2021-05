Iván Pérez Negrón, candidato a la alcaldía por Morelia, se comprometió a llevar una agenda de total inclusión a las personas con discapacidad, que contemplará vialidades, accesos adecuados, así como programas relacionados con la promoción de derechos, inclusión y cero discriminación como eje transversal de gobierno, señaló el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena y Partido del Trabajo (PT).

El día de hoy en calidad de candidato a presidente municipal de Morelia, con la convicción de actuar bajo los principios de la Cuarta Transformación me comprometo ante ustedes, como representantes de la comunidad de personas con discapacidad, que sus preocupaciones y necesidades serán atendidas, su voz y sus demandas serán escuchadas en la toma de decisiones de mi gobierno. Me comprometo a velar por los derechos de todas las personas, en particular de las personas con discapacidad, así como luchar por su garantía y ejercicio pleno sin discriminación.