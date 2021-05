El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no se debe exagerar con el cierre de escuelas en Campeche, y deben buscarse soluciones.

“Hicieron bien (en cerrar) pero no se debe exagerar. Hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza”, apuntó en su conferencia matutina.

Su comentario surge luego de que el sábado el Gobierno de Campeche anunciara que a partir de este día los planteles educativos de la entidad permanecerán cerrados hasta que se regrese al color verde en el semáforo epidemiológico por COVID-19.

La decisión se tomó luego de que el Gobierno federal determinara regresar a Campeche a semáforo amarillo, ante el incremento de casos de coronavirus.

La Secretaría de Educación de Nayarit también suspendió el regreso a la modalidad presencial prevista para este lunes debido al cambio a color amarillo del semáforo en el estado.

En tanto, López Obrador afirmó que no hay elementos para preocuparse por una tercera ola de contagios y destacó la importancia para niños, niñas y adolescentes de volver a clases presenciales.

“Tenemos que regresar lo más pronto posible a clases presenciales porque tenemos entre todos que hacer una evaluación de cómo regresan los niños, las niñas, los adolescentes, y quienes no van a regresar, hay que irlos a buscar. Pero no vamos a poder saber de qué dimensiones es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas”, puntualizó López Obrador.