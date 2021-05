Para Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, debe responder ante las autoridades por las 49 denuncias penales donde se la acusa de corrupción. Valencia Reyes, considera indispensable que Martínez Alcázar sea transparente ante la sociedad y responda ante las acusaciones que ya son parte de Carpetas de Investigación.

Ya deberían de haberse procesado esas denuncias se me hace irresponsable el hecho de que estemos en la recta final de la campaña, se sepa que hay tantas denuncias y no se le dé atención, se procesen, creo que la sociedad tiene derecho a saber si este señor hizo las cosas mal, que en las boletas hay alguien con hechos de corrupción y si no también a saber, deben tener certeza los electores.