La falta de voluntad política y de interés en la materia han relegado el tema animalista en el municipio a un segundo plano, lo que dejará de ocurrir de la mano de Marx Aguirre Ochoa, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia.

La creación del “Centro veterinario municipal” en el cual se oferten diversos servicios a especies domesticas diversas, como programas de esterilización, vacunación, curaciones, traumatología y emergencias, es una de las acciones del eje ambiental sustentable del plan de gobierno de la abanderada verde.

Con experiencia y visión, el compromiso de Marx Aguirre es llevar al municipio a un escenario de mejores condiciones para los animales, porque “para mí esto no es un tema electorero como para otros candidatos, qua tuvieron oportunidad de hacer algo en este rubro y no hicieron nada. Yo soy animalista desde hace años, no es una ocurrencia en busca de votos como en otros casos”.

La visión de la candidata incluye mantener jornadas permanentes de esterilización canina y gatuna, como una estrategia para atender de raíz la problemática de la población de animales en situación de calle, que a la larga genera sufrimiento animal y un problema de salud pública para las y los morelianos.

Impulsar la creación de normas para regular la tenencia de animales, cualesquiera que sea su especie, sean de compañía o no, para hacerla compatible con la higiene, la salud pública y la seguridad de las personas, bienes y a la vez garantizar la debida protección a los animales, será otra de las acciones del rubro.

Marx Aguirre candidata a la alcaldía de Morelia por el PVEM, se compromete además a establecer la “Ley de tenencia de animales municipal” para los propietarios, proveedores y encargados de criaderos, asociaciones de protección y defensa de animales, establecimientos de venta, establecimientos de residencia, consultorios y clínicas veterinarias, mediante la cual se establezca un registro de los animales a su cargo, con el fin de que se obliguen a mantenerlos en las debidas condiciones higiénicas y sanitarias, así como brindar un trato digno, y realizar la alimentación adecuada a sus necesidades.