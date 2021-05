La Central Campesina Cardenista se sumó al proyecto para revolucionar Morelia encabezado por Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal.

El dirigente estatal, Carlos González, externó públicamente su adhesión con Memo Valencia para detonar el desarrollo del campo y la zona rural del municipio, en Cointzio, afirmó, ya constataron el trabajo de esta organización con el apoyo para diversos proyectos productivos agropecuarios.

Me sumo a él, aquí en Cointzio ya tuvieron beneficios, queremos que nos tomes en cuenta a nosotros como organizaciones campesinas, cuando llegues a la Presidencia Municipal queremos trabajar contigo ya sabemos que no hay recursos que alcancen pero nos comprometemos a gestionar apoyos a nivel estatal y federal. Pero también es necesario que votemos cuatro veces PRI para que lleguen los diputados y nos ayuden a etiquetar los recursos para que vuelvan los programas que nos quitaron. Siempre he estado contigo desde que eras diputado, pero hoy públicamente como dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista te refrendó mi apoyo amigo, sé qué vamos a dejar el cuero en el alambre y a vamos a ganar.