En la tenencia San Nicolás Obispo y la comunidad de Cuanajillo se tienen muchas necesidades como la seguridad, agua potable y drenaje, pero coordinados podemos sacar adelante y cambiar el rostro a nuestros poblados, para que haya un desarrollo efectivo, reconoció Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, durante su visita a los habitantes de estos lugares para promover su proyecto con el cual va a revolucionar Morelia.

Voy a trabajar con ustedes para cambiar y dignificar esta tenencia y nuestra ciudad. Tengan la certeza de que nos volveremos a ver y que voy a regresar, he venido sin ser presidente, sin tener obligación ahora lo haré como su empleado porque tengo muy claro que el presidente municipal al cobrar un sueldo de los impuestos de ustedes se convierte en su empleado y como su empleado voy a regresar para trabajar juntos en dignificar a San Nicolás Obispo y vamos juntos a revolucionar Morelia.

Laurencio Melchor Martínez, comisariado ejidal de San Nicolás Obispo comentó al candidato priista la prioridad del pueblo es contar con agua potable, además de preocuparles el tema ambiental, porque están comprometidos para regenerar los recursos naturales perdidos por los recientes incendios forestales, “aquí con mi comunidad estamos con usted y vamos a seguir adelante. La prioridad del pueblo lo que es esencial es el agua, los caminos y el cerro que se nos quemó, la reforestación, a parte aquí la casa ejidal que está destruida y un apoyo que nos pueda brindar lo que sea es bueno”.

En la población de Cuanajillo, es necesario tener caminos de acceso, porque desde hace muchos años ninguna autoridad municipal ha volteado a ver las necesidades de los habitantes, contó a Memo Valencia, Araceli, representante de los vecinos de esta localidad, “en mi comunidad lo que hace falta son las calles, usted estuvo visitando la comunidad de Cuanajillo y vio en qué estado están las calles, tiene muchísimo que en Cuanajillo no hacen nada por el rancho, nada, nada han hecho por ese rancho, sí van a dar despensas pero que hayan arreglado una calle no, que si usted queda quisiera que regrese pero que regrese a cumplir eso de las calles que están muy descompuestas”.

El candidato priista prometió regresar una vez se convierta en edil de la capital michoacana tras las elecciones del 6 de junio, para iniciar el trabajo coordinado con los habitantes para revisar los primeros proyectos que se realizarán, no sin antes comprometer una buena salsa hecha en un molcajete elaborado por las manos artesanas de San Nicolás Obispo.

Memo Valencia, aseguró de su propio sueldo pondrá el recurso para terminar la casa ejidal de esta tenencia moreliana, “después de septiembre que tome posesión como presidente municipal si ustedes me invitan una salsa de molcajete yo vengo como presidente municipal y ahora sí con los recursos necesarios y veremos qué se ocupa y qué podemos hacer. Me decían los amigos que le aventara el colado a la Casa Ejidal, hombre eso hasta de mi sueldo me lo aviento, cuenten con eso; en el tema del agua potable nos vamos a poner a chambear porque es una necesidad no solamente de ustedes, de las 14 tenencias, de las comunidades y de la ciudad”.

Memo Valencia estuvo acompañado por Xochitl Ruiz, quien es candidata de representación proporcional a la diputación local por el PRI, la cual no dudo en externar su respaldo y pedir a los morelianos el voto para que el candidato se convierta en alcalde.