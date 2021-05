El grupo marrón que le apuesta a la división, al odio y al rencor, encabezado por un suplente gris, quiere vendernos una película de terror que ya vimos en Michoacán; eso no se aceptará y por eso el Equipo por Michoacán triunfará en las urnas el próximo 6 de junio, resaltó el candidato a la gubernatura, Carlos Herrera Tello.

Ante miles de simpatizantes y militantes del PRI, el PAN y el PRD en Sahuayo, el zitacuarense resaltó que el candidato de Morena-PT es un suplente sin experiencia para gobernar, cuyo equipo le quiere poner un cuatro a la sociedad michoacana.

“A todos aquellos que le apuestan a la división, a todos aquellos que le apuestan al odio y al rencor, les decimos que el Equipo por Michoacán camina unido. Aquellos que dividen y agreden, que han deteriorado a Michoacán, que los encabeza un suplente sin experiencia, un desconocido, alguien que Michoacán no merece, porque con un doble nos quieren vender una película de terror que ya vimos y que no vamos a aceptar”, expresó ante el entusiasmo de las y los asistentes en el multitudinario mitin de Sahuayo.

Herrera Tello anticipó que, para que no queden dudas, en la próxima elección del 6 de junio, Equipo por Michoacán ganará con 10 puntos de diferencia al equipo marrón, el cuál -señaló- está integrado por políticos que le han mentido y hecho daño a la entidad, comandado por el ex gobernador Leonel Godoy, que endeudó al estado con más de 40 mil millones de pesos, y por Raúl Morón, ex dirigente de la SNTE que enemistó a la sociedad con el gremio magisterial.

Acompañaron a Carlos Herrera en el mitin de Sahuayo, la candidata a diputada local, Mónica Pérez; el candidato a diputado federal, Rodrigo Sánchez; los candidatos a la presidencia municipal de Sahuayo, Leonardo Gálvez y Manuel Gálvez; la dirigente del PAN Michoacán, Teresita de Jesús Herrera Maldonado; el dirigente estatal del PRI, Eligio González; y el delegado especial nacional del PRD en el estado, Víctor Manuel Manríquez.